На хлебозавод привезли 205 мешков с мукой первого сорта и 96 мешков с мукой второго сорта в каждый мешоквходит 50кг муки. Скольковсего тонн и килограммов муки привезли на хлебозавод?

Математика

На хлебозавод привезли 205 мешков с мукой первого сорта и 96 мешков с мукой второго сорта в каждый мешоквходит 50кг муки. Скольковсего тонн и килограммов муки привезли на хлебозавод?

Автор: Гость