Вопрос из заданий УЧИ.РУ: продолжите шуточную последовательность - 4, 3, 3, 6, 4, 5, 4... И ??то это за последовательность?
Математика
Вопрос из заданий УЧИ.РУ: продолжите шуточную последовательность - 4, 3, 3, 6, 4, 5, 4... И ??то это за последовательность?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это количество букв в цифрах Один(4), два (3),три (3), четыре (6), пять (4) , шесть (5) Дальше будут семь (4), восемь (6) и тд
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