На кого из героев других произведений похож Петя из стиха "Чего боялся Петя?"

Литература
На кого из героев других произведений похож Петя из стиха "Чего боялся Петя?"
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Автор: Гость
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Гость:
На себя :-D 11111111111111111111
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