На макушке сосны белая шапка.Определить склонение и падеж существительных. Заран??е спасибо!

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Существительные это слова на макушке.сосны. шапка. на макушке(на чём?на макушке-Предлож.П. Склонение на макушке начал.форм. макушка-1скл..) сосны- в предложении употребляется с словами на макушке поэтому получается "на макушке сосны" (на макушке)СОСНЫ-(Падеж-на макушке (чего?) сосны-Р.П. Склонение-СОСНЫ начал. форм. сосна-1скл.) Шапка-Падеж - И.П. Склонение 1скл.