На малый поршень гидравлической машины производят давление 600кПа. с какой силой д??вит больший поршень если его площадь 1000см^2?

Физика
На малый поршень гидравлической машины производят давление 600кПа. с какой силой д??вит больший поршень если его площадь 1000см^2?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В гидравлическом прессе давление в системе постоянное, поэтому давление на большой поршень равно давлению на малый поршень. Давление на большой поршень р = F/s, где s - площадь большого поршня, F -сила давления на большой поршень. р = 600 кПа = 600000 Па, s = 1000 кв.см = 0.1 кв.м F = p / s = 600000 * 0.1 = 60000 H = 60kH.
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