На носки у бабушки пошло 2 мотка шерсти ,а на кофту -на 6 мотков больше.Сколько мотков шерсти пошло у бабушки на кофту?Сколько всего мотков шерсти пошло на кофту и носки?

Математика

На носки у бабушки пошло 2 мотка шерсти ,а на кофту -на 6 мотков больше.Сколько мотков шерсти пошло у бабушки на кофту?Сколько всего мотков шерсти пошло на кофту и носки?

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