На носки у бабушки пошло 2 мотка шерсти ,а на кофту -на 6 мотков больше.Сколько мотков шерсти пошло у бабушки на кофту?Сколько всего мотков шерсти пошло на кофту и носки?
Математика
На носки у бабушки пошло 2 мотка шерсти ,а на кофту -на 6 мотков больше.Сколько мотков шерсти пошло у бабушки на кофту?Сколько всего мотков шерсти пошло на кофту и носки?
Ответ(ы):
Гость:
2+6=8 мотков на кофту 8+2=10 всего мотков
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