На одной автостоянке было в 4 раза меньше машин чем на другой, когда со второй авто??тоянки на первую перевели 20 авто Машин на стоянках стало поровну. Сколько машин было на каждой автостоянке первоначально?
Математика
На одной автостоянке было в 4 раза меньше машин чем на другой, когда со второй авто??тоянки на первую перевели 20 авто Машин на стоянках стало поровну. Сколько машин было на каждой автостоянке первоначально?
Ответ(ы):
Гость:
20*4=80 общее 20+20=40 80-40=40 было на каждой
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