На одной автостоянке было в 5 раз меньше машин,чем во второй .когда со второй стоян??и перевезли 12 авто,машин на стоянках стало поровну.сколько машин было на каждой автостоянке первоначально?срочняк
Математика
На одной автостоянке было в 5 раз меньше машин,чем во второй .когда со второй стоян??и перевезли 12 авто,машин на стоянках стало поровну.сколько машин было на каждой автостоянке первоначально?срочняк
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - на первой стоянке 5х - на второй стоянке 5х -12 = х +12 5х - х = 12 + 12 4х = 24 х = 24 : 4 х = 6 машин было на 1-ой стоянке. 6 * 5 = 30 машин было на 2-ой стоянке.
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