На одной автостоянке было в 5 раз меньше машин,чем во второй .когда со второй стоян??и перевезли 12 авто,машин на стоянках стало поровну.сколько машин было на каждой автостоянке первоначально?срочняк

Математика

На одной автостоянке было в 5 раз меньше машин,чем во второй .когда со второй стоян??и перевезли 12 авто,машин на стоянках стало поровну.сколько машин было на каждой автостоянке первоначально?срочняк

Автор: Гость