Ответьте на английском языке на вопрос, что произойдёт с телевидением в будущем
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Ответьте на английском языке на вопрос, что произойдёт с телевидением в будущем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Television won't exist any more in future.Instead of it people will watch films,which they want, in their dreams.
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