Заготовленных материалов хватит для работы в двух цехах в течении 10

Гость: Гость:

Я так понял, что вы искали данную задачу - Заготовленных материалов хватит для работы двух цехов в течение 10 дней или одного первого цеха в течение 30 дней .На сколько дней хватило бы этихматериалов для работы одного второго цеха? ---------------------------------------------------------- 1- вся работа 1)1:10=1/10 часть нужно двум цехам для работы на 1 день2)1:30=1/30 часть нужно для работы первого цеха на 1 день 3)1/10-1/30=1/15 нужно для работы второму цеху на 1 день 4)1:1/15=15 дней хватит материалов для работы второму цеху Ответ : 15 дней будет работать 2-ой цех.