Помогите номер 11 и 12 ........пожалуйста помогите!..
Окружающий мир
Помогите номер 11 и 12 ........пожалуйста помогите!..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белая куропатка-животное-холодныйклимат, Тундра-климатическая зона- холодный климат, Пустыня-жаркий климат-жаркий климат, Варан-животное-жаркий климат, Верблюжья колючка-растение-жаркий климат, Карликовая ива-растение-холодный климат. А- 2 Б- 3 В- 1
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