Решите пожалуйста пример! Просто устала 10 примеров решать и Англ делать(((. 1/2 +3/10

Математика
Решите пожалуйста пример! Просто устала 10 примеров решать и Англ делать(((. 1/2 +3/10
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/2+3/10=5+3/10=8/10=4/5 /знак дроби для целого выражения, а не числа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сочинить стих про Гагарина
Ответить
География
Назовите самое глубокое озеро на Земле. Какое происхождение имеет его котловина?
Ответить
Русский язык
Определи количество ошибок в данных предложеиях. рядом с болотом рос высокий сочный хвощь.Рожь на полях уже сжали.Какая тёмная ноч.
Ответить
Математика
Из двух пунктов, расстояние между которыми 25 км , вышли одновременно навстречу друг другу два туриста. Один из них в час на 2/3 больше другого. С ...
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста! Нужно правильно соединить.
Ответить