Решите пожалуйста пример! Просто устала 10 примеров решать и Англ делать(((. 1/2 +3/10
Математика
Решите пожалуйста пример! Просто устала 10 примеров решать и Англ делать(((. 1/2 +3/10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/2+3/10=5+3/10=8/10=4/5 /знак дроби для целого выражения, а не числа
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