Назовите самое глубокое озеро на Земле. Какое происхождение имеет его котловина?

География
Назовите самое глубокое озеро на Земле. Какое происхождение имеет его котловина?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Байкал - самое глубокое озеро на Земле.
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