Сочинить стих про Гагарина
Литература
Сочинить стих про Гагарина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем прославился 20 век? в космос был запущен человек! приземлился ,цел и не вредим! молодой,русоволосый парень- -Юрий Алексеевич Гагарин
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