Как будет на казахском 31
Қазақ тiлi
Как будет на казахском 31
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на казахском 31 это отыз бiр
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