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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2sin^2x-2sinx+1=0 Пусть t=sinx, где t€[-1;1] 2t^2-2t+1=0 D=4-8=-4<0 нет корней.
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