Составь задачу по выражению 50*(6+3) с величинами: скорость,время,расстояние. Как реш??ть задачу другим способом?

Математика
Составь задачу по выражению 50*(6+3) с величинами: скорость,время,расстояние. Как реш??ть задачу другим способом?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Два мотоцикл ехали со скоростью 50 км/ч .Сколько км они проехали если 1 был в пути 3часа, а второй 6часов?  50*3=150км  50*6=300км  150+300=450км  
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