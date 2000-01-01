На одной чашке весов три коробки печенья одинаковой массы и гиря массой 500 г , а на ??ругой чашке весов гиря массой 2 кг . Как узнать , чему равна масса одной коробки печенья ? Решите с помощью уравнения .

Математика

На одной чашке весов три коробки печенья одинаковой массы и гиря массой 500 г , а на ??ругой чашке весов гиря массой 2 кг . Как узнать , чему равна масса одной коробки печенья ? Решите с помощью уравнения .

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