На одной ферме было 7 т 680кг,а на другой 9т 600кг.ежедневно с первой базы вывозят 352 кг,а на второй 480кг.через сколько дней запасы силоса станут равными
Алгебра
На одной ферме было 7 т 680кг,а на другой 9т 600кг.ежедневно с первой базы вывозят 352 кг,а на второй 480кг.через сколько дней запасы силоса станут равными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - количество дней, когда будут вывозить запасы 7680-352х=9600-480х 128х=1920 х=15 дней
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