На одной ферме было 7 т 680кг,а на другой 9т 600кг.ежедневно с первой базы вывозят 352 кг,а на второй 480кг.через сколько дней запасы силоса станут равными

Алгебра

На одной ферме было 7 т 680кг,а на другой 9т 600кг.ежедневно с первой базы вывозят 352 кг,а на второй 480кг.через сколько дней запасы силоса станут равными

Автор: Гость