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Помогите прошу в долгу не останусь 5
Математика
Помогите прошу в долгу не останусь 5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№5 1)30+50=80(%)Учащихся без троек
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