Периметр прямоугольника 16 см. длина прямоугольника в 3 раза больше ширины.найди длины сторон прямоугольника
Математика
Периметр прямоугольника 16 см. длина прямоугольника в 3 раза больше ширины.найди длины сторон прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)16:4=4(см)кв.сторона 2)4*3=12(см)прям.длина Sкв=4*4=16(см) Sпрям.=12*4=48(см)
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