Укажите каких целей в движении за реформу церкви добивались князья , феодалы , гор??жане и крестьяне ??? Пожалуйста )

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Реформация в Европе носила в основном антифеодальный характер, приняло форму борьбы проитив католической церкви,которая была главной опорой феодального строя.Началась реформация в Германии с выступления Лютера.Идеологи Реформации(,Лютер.Кальвин,Мюнцер и др.) считали, что католическая церковь не нужна с её иерархией и духовенством вообще,"должна быть одна вера" без посредников-духовенства,отрицали права церкви на богатства, земли,требовали "дешевой" церкви.Было несколько направлений Реформации.1. Горожане или как его называют историки, бюргерско-буржуазное, которые стремились к созданию наемных отношений, следовательно им нужны были наемные работники на манафактурах,которых можно набрать из крестьян, но те были закрепощены феодалами,поэтому владельцы мануфактур,заводов требовали отмены закрепощения.". 2.Народное .Крестьяне требовали отмены крепостной зависимости, равенства,уничтожения феодальной эксплуатации,упразднения католической церкви.3.Королевско- княжеское отражало интересы монархов и светских феодалов,стремившихся укрепить свою власть и захватить земли и богатства церквей