Помогите! Найти координаты точек пересечения прямых с осями координат: 1)2х + у = 1 2)5х + 2у = 12 Помогите!

Гость: Гость:

1) у=1-2х точка пересечения с осью У : х=0 у=1 -2*0=1 А (0;1) точка пересечения с осью Х у=0 0=1-2х 2х=1 х=1/2 В(1/2 ;0) 2)х=0 2у=12-5*0 2у=12 у=6 А(0;6) с осью У у=0 5х+2*0=12 5х=12 х=2 2/5 В( 2 2/5; 0) с осью Х