Помогите! Найти координаты точек пересечения прямых с осями координат: 1)2х + у = 1 2)5х + 2у = 12 Помогите!

Алгебра
Помогите! Найти координаты точек пересечения прямых с осями координат: 1)2х + у = 1 2)5х + 2у = 12 Помогите!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) у=1-2х  точка пересечения с осью У :        х=0      у=1 -2*0=1  А (0;1) точка пересечения с осью Х            у=0     0=1-2х                                                                       2х=1                                                                        х=1/2          В(1/2 ;0) 2)х=0   2у=12-5*0              2у=12                у=6        А(0;6) с осью У    у=0    5х+2*0=12              5х=12                х=2 2/5    В( 2 2/5; 0) с осью Х
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