Придумайте 10 предложений различных по цели высказывания и интонации. Составьте из них связный текст.
Русский язык
Придумайте 10 предложений различных по цели высказывания и интонации. Составьте из них связный текст.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По цели:повествовательные - Ветер стих.(о чем-либо повествует)Вопросительные - Ветер стих?(содержит вопрос)Побудительные Стихни, ветер.(кого-либо побуждает к действию) По интонации - восклицательные: Стихни,ветер!невосклицательные: Ветер стих.
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