Придумайте 10 предложений различных по цели высказывания и интонации. Составьте из них связный текст.

Русский язык
Придумайте 10 предложений различных по цели высказывания и интонации. Составьте из них связный текст.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По цели:повествовательные - Ветер стих.(о чем-либо повествует)Вопросительные -      Ветер стих?(содержит вопрос)Побудительные          Стихни, ветер.(кого-либо побуждает к действию) По интонации - восклицательные: Стихни,ветер!невосклицательные: Ветер стих.

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