Помогите пожалуйста с практической. Заранее спс
Химия
Помогите пожалуйста с практической. Заранее спс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. C+O2=CO2 CO2+CaO=CaCO3 CaCO3=CaO+CO2 (t) 2. CaO+H2O=Ca(OH)2 Ca(OH)2+2HCl=CaCl2+2H2O CaCl2+2Na=2NaCl+Ca 3. CuSO4+2HCl=CuCl2+H2O+CO2↑ CuCl2+2NaOH=Cu(OH)2↓+2NaCl Cu(OH)2=CuO+H2O (t) 4. 2Mg+O2=2MgO MgO+H2O=Mg(OH)2 Mg(OH)2+SiO2=MgSiO3+H2O (t) 5. 2Al(OH)3=Al2O3+3H2O Al2O3+6HCl=2AlCl3+3H2O 2AlCl3+6HNO3=2Al(NO3)3+6HCl 2Al(NO3)3=Al2O3+3N2O3 (t) 6.7. Cu+2H2SO4=CuSO4+SO2↑+H2O CuSO4+2NaOH=Cu(OH)2↓+Na2SO4 Cu(OH)2=CuO+H2O (t) 3CuO+2Al=Al2O3+3Cu 8. 2Ba+O2=2BaO BaO+H2O=Ba(OH)2 Ba(OH)2+2HCl=BaCl2+2H2O 9. 2Zn+O2=2ZnO ZnO+2HCl=ZnCl2+H2O ZnCl2+H2O=Zn(OH)2↓+2HCl Zn(OH)2+H2SO4=ZnSO4+2H2O 10. 4Na+O2=2Na2O Na2O+H2O=2NaOH NaOH+HCl=NaCl+H2O 11. [email protected] CaO+SO3=CaSO4 CaSO4+2NaOH=Ca(OH)2↓+Na2SO4 Ca(OH)2=CaO+H2O (t)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Замените каждое из данных устойчивых выражений одним глаголом на -тся или -ться Взять на себя смелость- почувствовать себя на седьмом небе- н...
География
Помогите пожалуйста...очень срочно нужно... --Какое из перечисленных стихийных бедствий наиболее вероятно для Санкт-Петербурга? 1)сель 2)айсб...