ПОЖАЛУЙСТА помогите напишите сообщение на тему ария "Князь Игорь"
Музыка
ПОЖАЛУЙСТА помогите напишите сообщение на тему ария "Князь Игорь"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Князь Игорь» — опера русского композитораА. П. Бородина в четырёх действиях с прологом.Источником для либретто, написанного самим автором при участии В. В. Стасова, послужил памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», рассказывающий о неудачном походе князя Игоря против половцев.Премьера оперы состоялась 22 октября 1890 года в петербургском Мариинском театре.
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