Замените каждое из данных устойчивых выражений одним глаголом на -тся или -ться Взять на себя смелость- почувствовать себя на седьмом небе- не верить своим глазам- не открывать глаз- сгорать от стыда- быть в претензии- з...

Русский язык
Замените каждое из данных устойчивых выражений одним глаголом на -тся или -ться Взять на себя смелость- почувствовать себя на седьмом небе- не верить своим глазам- не открывать глаз- сгорать от стыда- быть в претензии- задирать нос-
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Гость:
Осмелиться Радоваться Удивляться Стидится Протистоватся Задираться
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