Замените каждое из данных устойчивых выражений одним глаголом на -тся или -ться Взять на себя смелость- почувствовать себя на седьмом небе- не верить своим глазам- не открывать глаз- сгорать от стыда- быть в претензии- з...

Русский язык

Замените каждое из данных устойчивых выражений одним глаголом на -тся или -ться Взять на себя смелость- почувствовать себя на седьмом небе- не верить своим глазам- не открывать глаз- сгорать от стыда- быть в претензии- задирать нос-

Автор: Гость