Срочно!!!Могу не успеть помагите пожайлуста: :Ответственность Дубровского за кре??остных людей
Литература
Срочно!!!Могу не успеть помагите пожайлуста: :Ответственность Дубровского за кре??остных людей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дубровский хорошо отвечал за своих крепостных людей в отличии от Троекурова, троекуров не заботился о своих людях, у него на уме были лишь праздники, охота и его собаки
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