Помогите пожалуйста...очень срочно нужно... --Какое из перечисленных стихийных бедствий наиболее вероятно для Санкт-Петербурга? 1)сель 2)айсберг 3)цунами 4)наводнение --Какая из перечисленных республик в составе Российско...

География

Помогите пожалуйста...очень срочно нужно... --Какое из перечисленных стихийных бедствий наиболее вероятно для Санкт-Петербурга? 1)сель 2)айсберг 3)цунами 4)наводнение --Какая из перечисленных республик в составе Российской Федерации имеет наименьшую площадь? 1)Комия 2)Татарстан 3)Мэрий Эл 4)Карелия

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