А.С.Пушкин. Бой Руслана с головой. Отрывок из поэмы "Руслан и Людмила" Поиск Запишите строфу,которая вам понравилась. (И не пишите бред!)

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А.С.Пушкин. Бой Руслана с головой. Отрывок из поэмы "Руслан и Людмила" Поиск Запишите строфу,которая вам понравилась. (И не пишите бред!)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уж побледнел закат румяный  Над усыплённою землёй;  Дымятся синие туманы, И всходит месяц золотой; Померкла степь. Тропою тёмной Задумчив едет наш Руслан  И видит; сквозь ночной туман  Вдали чернеет холм огромный, И что-то страшное храпит. 
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