А.С.Пушкин. Бой Руслана с головой. Отрывок из поэмы "Руслан и Людмила" Поиск Запишите строфу,которая вам понравилась. (И не пишите бред!)

Гость: Гость:

Уж побледнел закат румяный Над усыплённою землёй; Дымятся синие туманы, И всходит месяц золотой; Померкла степь. Тропою тёмной Задумчив едет наш Руслан И видит; сквозь ночной туман Вдали чернеет холм огромный, И что-то страшное храпит.