На одной прямой Юра поставил 6 точек на расстоянии 2 см одна от другой, а на другой прямой 11 точек на расстоянии 1см одна от другой. какой длины от первой до последней точки получились отреки на этих прямыых?
Математика
На одной прямой Юра поставил 6 точек на расстоянии 2 см одна от другой, а на другой прямой 11 точек на расстоянии 1см одна от другой. какой длины от первой до последней точки получились отреки на этих прямыых?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5*2=10см 2)10*1=10 см берем 5 и 10 , т.к. это количество промежутков между крайними точками
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