На одной прямой Юра поставил 6 точек на расстоянии 2 см одна от другой, а на другой прямой 11 точек на расстоянии 1см одна от другой. какой длины от первой до последней точки получились отреки на этих прямыых?

Математика

На одной прямой Юра поставил 6 точек на расстоянии 2 см одна от другой, а на другой прямой 11 точек на расстоянии 1см одна от другой. какой длины от первой до последней точки получились отреки на этих прямыых?

Автор: Гость