На одном чертеже постройте графики функций y=5x;y=-2x+1;y=3x-4

Математика
На одном чертеже постройте графики функций y=5x;y=-2x+1;y=3x-4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно построить по ключевым точкам. у=5х проходит через (0;0)  и (1;5) /(-1;-5)/ у=1-2х проходит через (0;-1) и (-2;5) у=3х-4 проходит через (0;-4) и (2;2)
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