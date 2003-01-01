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На одной ферме 847 коров, а на другой - На 309 коров больше. Сколько коров на двух фермах?
На одной ферме 847 коров, а на другой - На 309 коров больше. Сколько коров на двух фермах?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
847+309=1156. 1156+ 847= 2003
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