На одной улице для освещения использовали 324 электрические лампы, а на другой - в 3 раза меньше. Сколько всего ламп использовали для освещения этих двух улиц?

Математика
На одной улице для освещения использовали 324 электрические лампы, а на другой - в 3 раза меньше. Сколько всего ламп использовали для освещения этих двух улиц?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
324:3=108 ламп вторая улица  324+108=432ламп всегго
Гость:
324/3=108 (ламп) на второй улице 108+324=432 (лампы) Ответ: на 2 улицы нужно 432 лампы.
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