На одной улице для освещения использовали 324 электрические лампы, а на другой - в 3 раза меньше. Сколько всего ламп использовали для освещения этих двух улиц?

Математика

На одной улице для освещения использовали 324 электрические лампы, а на другой - в 3 раза меньше. Сколько всего ламп использовали для освещения этих двух улиц?

Автор: Гость