На пасеке 30 ульев дали за лето по 36кг мёда и 20 улев по 42кг.
Математика
На пасеке 30 ульев дали за лето по 36кг мёда и 20 улев по 42кг.
Ответ(ы):
Гость:
30*36=1080 20*42=840 1080+840=1920
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