Составь текст о жизни и творчестве Дрвгунского

Литература
Составь текст о жизни и творчестве Дрвгунского
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Детстово Виктора Юзефовича пришло в Гомеле, небольшом городе Белоруссии.Мальчик рано решился отца , но не чувствовал себя сиротой, потому что рядом был отчим,боевой командир.У Виктора было много друзей.Мать работала,а он целыми днями играл с ребятами или пробирался в парк и смотрел выстепление артистов.Только в 40 лет Драгунский взялся за перо  .И первым героем его рассказов был сын Дениска.Его приключения, забавные истории пользовались большим успехам у детворы. 
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