Срочно плиз это информатика 6 класс
Информатика
Срочно плиз это информатика 6 класс
Ответ(ы):
Гость:
Флешка F верхняя левая папка рисунки правее природа нижняя левая документы правее и чуть выше компьютер
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача помогите мне нужно срочно!!!! из двух городов расстояние между которыми 520 ??м,одновременно вышли на встречу друг другу два поезда и встр...
Русский язык
В чём моя ошибка: Вставьте гласные в безударные личные окончания глаголов. Все ??мотрят телевизор. Куда ты гонишь гусей? Зима стелит снежный к...