Срочно плиз это информатика 6 класс

Информатика
Срочно плиз это информатика 6 класс
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Гость:
Флешка F верхняя левая папка рисунки правее природа нижняя левая документы правее и чуть выше компьютер
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