Задача помогите мне нужно срочно!!!! из двух городов расстояние между которыми 520 ??м,одновременно вышли на встречу друг другу два поезда и встретились через 4 ч.. Один поезд шёл со скоростью 60 км/ч.. С какой скоростью шёл д...
Математика
Задача помогите мне нужно срочно!!!! из двух городов расстояние между которыми 520 ??м,одновременно вышли на встречу друг другу два поезда и встретились через 4 ч.. Один поезд шёл со скоростью 60 км/ч.. С какой скоростью шёл другой поезд?
Ответ(ы):
Гость:
60*4=240км прошел один520-240=280км второй280:4=70 км/чответ со скоростью 70 км/ч
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