Задача помогите мне нужно срочно!!!! из двух городов расстояние между которыми 520 ??м,одновременно вышли на встречу друг другу два поезда и встретились через 4 ч.. Один поезд шёл со скоростью 60 км/ч.. С какой скоростью шёл д...

Математика

Задача помогите мне нужно срочно!!!! из двух городов расстояние между которыми 520 ??м,одновременно вышли на встречу друг другу два поезда и встретились через 4 ч.. Один поезд шёл со скоростью 60 км/ч.. С какой скоростью шёл другой поезд?

Автор: Гость