Живя в Михайловском уединенно, Пушкин не мог не видеть и не слышать. Вопрос: поче??у после слова уединенно пишется запятая?

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Живя в Михайловском уединенно, Пушкин не мог не видеть и не слышать. Вопрос: поче??у после слова уединенно пишется запятая?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потому что "живя в Михайловском уединенно"- это деепричастный оборот, и он всегда обособляется запятыми.
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