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Самый большой город в мире
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Самый большой город в мире
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Ответ(ы):
Гость:
Шанхай-самый большой город по численности населения!
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