Самый большой город в мире

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Самый большой город в мире
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Шанхай-самый большой город  по численности населения!
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