Что такое обстоятельство времени

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Что такое обстоятельство времени
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Гость:
Это слово которое отвечает на вопросы когда? во сколько?
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