В первый день в парке посадили 55% всех кустов роз, а во второй - остальные 90 кустов. ??колько кустов роз посадили в парке за два дня?

Алгебра

В первый день в парке посадили 55% всех кустов роз, а во второй - остальные 90 кустов. ??колько кустов роз посадили в парке за два дня?

Автор: Гость