В первый день в парке посадили 55% всех кустов роз, а во второй - остальные 90 кустов. ??колько кустов роз посадили в парке за два дня?
Алгебра
В первый день в парке посадили 55% всех кустов роз, а во второй - остальные 90 кустов. ??колько кустов роз посадили в парке за два дня?
Ответ(ы):
Гость:
90 роз=45% 90/45=2 розы-1% 2*100=200 роз- всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
1. Найдите отношение 7ц к 120 кг 2. Отрезок длиной 66 см разделен на 2 части в отношении 5:6 .Найдите длину большей части 3. Выразите в процен...
Математика