4)5целых 2/5*40/81*15/16=? 6)12целых6/7*2/25*7/18=? 8)3целых9/10*8/13*4целых1/6=?
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4)5целых 2/5*40/81*15/16=? 6)12целых6/7*2/25*7/18=? 8)3целых9/10*8/13*4целых1/6=?
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