Вопрос: почему после слова уединенно в предложении пишется запятая? Живя в Михай??овском уединенно, Пушкин не мог не видеть и не слышать.

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Вопрос: почему после слова уединенно в предложении пишется запятая? Живя в Михай??овском уединенно, Пушкин не мог не видеть и не слышать.

Автор: Гость