Найдите длину окружности описанной около прямоугольника с катетами 3 и 4 см

Алгебра
Найдите длину окружности описанной около прямоугольника с катетами 3 и 4 см
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По теореме Пифагора найдем гипотенузу(1 картинка)Радиус описанной окружности вокруг прямоугольного треугольника равен(2 картинка)Длина окружности равна(3 картинка)Ответ  15.7 см

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