1. Найдите отношение 7ц к 120 кг 2. Отрезок длиной 66 см разделен на 2 части в отношении 5:6 .Найдите длину большей части 3. Выразите в процентах 610(дробь) населения города ; 34 всех товаров. 4. Замена спортивного инвертар...

Математика

1. Найдите отношение 7ц к 120 кг 2. Отрезок длиной 66 см разделен на 2 части в отношении 5:6 .Найдите длину большей части 3. Выразите в процентах 610(дробь) населения города ; 34 всех товаров. 4. Замена спортивного инвертаря в спрортклубе обойдется весной в 8000 р; а осенью на 15% дешевле.Определите : а) на сколько уменьшится стоимость спортинвентаря осенью: б) сколько будит стоить спортинвентарь при осеннней распродаже. 5. Жюри прослушало 50 участников конкурса и отобрало 6 лучших из них . Определите , какую часть всех участников конкурса отобрало жюри, и выразите ее в процентах. Дополнительная часть 6. Отношение длин сторон прямоугольника равно 4:5 . Найдите площадь этого прямоугольника, если длина большей его стороны равна 20 см. 7. Некоторый товар стоил 50 тыс.р. Цену на товар сначала увеличили на 10% а через месяц еще на 20% какова стоимость товара после двух повышениий его цены? ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ВАРИАНТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость