1. Найдите отношение 7ц к 120 кг 2. Отрезок длиной 66 см разделен на 2 части в отношении 5:6 .Найдите длину большей части 3. Выразите в процентах 610(дробь) населения города ; 34 всех товаров. 4. Замена спортивного инвертар...
Математика
1. Найдите отношение 7ц к 120 кг 2. Отрезок длиной 66 см разделен на 2 части в отношении 5:6 .Найдите длину большей части 3. Выразите в процентах 610(дробь) населения города ; 34 всех товаров. 4. Замена спортивного инвертаря в спрортклубе обойдется весной в 8000 р; а осенью на 15% дешевле.Определите : а) на сколько уменьшится стоимость спортинвентаря осенью: б) сколько будит стоить спортинвентарь при осеннней распродаже. 5. Жюри прослушало 50 участников конкурса и отобрало 6 лучших из них . Определите , какую часть всех участников конкурса отобрало жюри, и выразите ее в процентах. Дополнительная часть 6. Отношение длин сторон прямоугольника равно 4:5 . Найдите площадь этого прямоугольника, если длина большей его стороны равна 20 см. 7. Некоторый товар стоил 50 тыс.р. Цену на товар сначала увеличили на 10% а через месяц еще на 20% какова стоимость товара после двух повышениий его цены? ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ВАРИАНТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Задание 1. 7ц к 120кг = 700:120 = 70:12 = 35:6 Задание 2. 1)5+6=11частей - всего 2)66:11=6см - 1часть 3)6*6=36см Ответ: длина большей части 36см. Задание 3. 6/10=60/100=60% 3/4=75/100=75% Задание 4. а)8000*0,15=80*15=1200руб. - снизили. б)8000-1200=6800руб. Ответ: цена спротинвентаря 6800 рублей. Задание 5. 6/50=12/100=12% Задание 6. 1)20:5=4см - 1часть 2)4*4=16см - длина меньшей стороны 3)16*20=320кв.см Ответ: площадь прямоугольника равна 320кв.см Задание 7. 1)50000*0,1=5000*1=5000руб. - повысили 2)50000+5000=55000руб. - повысили 3)55000*0,2=5500*2=11000руб. - повысили 4)55000+11000=66000руб. Ответ: цена после двух повышений 66000 рублей.
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