Понаблюдай, как образуется форма родительного падежа множественного числа у некоторых существительных, чтобы не допустить ошибок в речи помидоры - помидоров чулки-чулок носки-носков полотенца-полотенец апельсины-апельсино...

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Понаблюдай, как образуется форма родительного падежа множественного числа у некоторых существительных, чтобы не допустить ошибок в речи помидоры - помидоров чулки-чулок носки-носков полотенца-полотенец апельсины-апельсинов мандарины-мандаринов лимон - лимонов граммы - граммов килограммы-килограммов составь и запиши три предложения с однородными членами по одному со словами каждой тематической группы!!!!!

Автор: Гость