велосипедист ехал со скорстью 12 км/ч , а мотоцеклист 40км/ч .найди скорость сближения велосипедиста и мотоциклиста
Математика
велосипедист ехал со скорстью 12 км/ч , а мотоцеклист 40км/ч .найди скорость сближения велосипедиста и мотоциклиста
Ответ(ы):
Гость:
Для определения скорости сближения, скорости нужно сложить
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