велосипедист ехал со скорстью 12 км/ч , а мотоцеклист 40км/ч .найди скорость сближения велосипедиста и мотоциклиста

Математика

велосипедист ехал со скорстью 12 км/ч , а мотоцеклист 40км/ч .найди скорость сближения велосипедиста и мотоциклиста

Автор: Гость