Какие события радуют а какие огорчают в сказке ТУРГЕНЕВА МУМУ
Литература
Какие события радуют а какие огорчают в сказке ТУРГЕНЕВА МУМУ
Ответ(ы):
Гость:
Радует то что Капитона и Татьяну сватали,Герасим нашёл себе собачку и спас её.Огорчает:Любимая Герасима Татьяна уехала,Герасиму приказали утопить муму,
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