В чём моя ошибка: Вставьте гласные в безударные личные окончания глаголов. Все ??мотрят телевизор. Куда ты гонишь гусей? Зима стелит снежный ковёр. Парикмахер бреет бороду. Туристы пилят и колят дрова. Учитель скажет, когда ...

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В чём моя ошибка: Вставьте гласные в безударные личные окончания глаголов. Все ??мотрят телевизор. Куда ты гонишь гусей? Зима стелит снежный ковёр. Парикмахер бреет бороду. Туристы пилят и колят дрова. Учитель скажет, когда приходить. Он клеит обои. Ветер колышет знамёна. Больной тяжело дышит. Корабль держит путь в порт. Девочка пишет письмо. Ответ зависит от решения.

Автор: Гость